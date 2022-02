28 500 Dienststunden absolviert

Der THW-Ortsverband Havixbeck freut sich über Verstärkung in seinem Team. Mehrere Neueinsteiger absolvierten bereits oder absolvieren aktuell ihre Grundausbildung. Für den Ernstfall wurde bei einer Großübung in Schapdetten im Oktober 2021 geprobt.

„Es war ein sehr gutes Jahr für unseren Ortsverband“, so der einhellige Tenor der Verantwortlichen des THW-Ortsverbands Havixbeck, wenn sie auf 2021 zurückschauen. Neben etlichen Einsatzstunden und neuen Fahrzeugen ist vor allem die Zahl der neuen Einsatzkräfte und der neuen Anwärterinnen und Anwärter aus Sicht der Führungskräfte beeindruckend.

Anwärter in der Grundausbildung

Im September legten acht Anwärter ihre Grundausbildungsprüfung ab und stehen nun als Einsatzkräfte zur Verfügung. Sofort im Anschluss startete die nächste Grundausbildung mit 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Viele von ihnen hätten sich nach dem Sturmtief Bernd, das vor allem dem Süden Nordrhein-Westfalens und dem Ahrtal stark zugesetzt hat, für ein ehrenamtliches Engagement beim THW entschieden, berichtet der Ortsverband in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns über alle Neuen in unseren Reihen, die auch die Zeit für eine ehrenamtliche Mitwirkung im THW mitbringen. Ob sie später im Bereich der Bergungs- oder Fachgruppe, in der Verwaltung oder in der Küche ihren Platz finden, ist dabei völlig egal. Bedarf haben wir überall“, freut sich die Ortsbeauftragte Dr. Christiane Bettin.

Fuhrpark vergrößert

Der Fuhrpark des Ortsverbands vergrößerte sich durch mehrere neue Fahrzeuge. So wurde der mehr als 50 Jahre alte Anhänger der Bergungsgruppe durch eine Lafette mit Wechselbrücke abgelöst. Der alte Anhänger steht vorerst der Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung zur Verfügung, bis auch hier ein neuer Anhänger ausgeliefert wird.

Lagebesprechung: Nach den heftigen Schneefällen im Februar 2021 waren die THW-Helfer besonders gefordert. Foto: Alexander Wessels

Einen weiteren Anhänger beschaffte die THW-Helfervereinigung Havixbeck. Es handelt sich um einen offenen Pritschenanhänger, der über ein Wechselzugmaul verfügt und somit sowohl von Pkw als auch Lkw gezogen werden kann. Vom Ortsverband wurde ein Gleisrollwagen, der bei technischer Hilfe auf Bahnschienen eingesetzt wird, beschafft.

Einsatz bei der Flutkatastrophe

Das THW blickt auf mehrere größere Einsätze zurück. Als Anfang Februar 2021 weite Teile des Münsterlandes mit einer hohen Schneeschicht bedeckt waren, leistete das THW Unterstützung für die Feuerwehr Havixbeck und für verschiedene Pflegedienste. Ausgerüstet mit Schneeketten, blieben die THW-Fahrzeuge auch bei Schnee mobil. An den folgenden Tagen unterstützten die Havixbecker Einsatzkräfte Schneeräumarbeiten.

Stark gefordert war der THW-Ortsverband Mitte Juli bei der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Mehr als 30 Havixbecker Einsatzkräfte waren in den betroffenen Regionen vor Ort, so das THW in seiner Pressemitteilung weiter. Sie unterstützten bei der Transportlogistik, bei der Suche nach Vermissten, bei Erkundungen, bei der Aufbereitung und Verteilung von Trinkwasser sowie im Bereich der Führungsstruktur. Fast 12 000 Einsatzstunden wurden innerhalb von acht Wochen geleistet. Dies sei der bisher größte und längste Einsatz in der Geschichte des THW-Ortsverbands gewesen.

Langjährige Mitglieder geehrt

Insgesamt leisteten die Helfer und Helferinnen des THW-Ortsverbands Havixbeck im Jahr 2021 mehr als 28 500 Dienststunden. Auf langjährige Mitwirkung im THW konnten mehrere Jubilare zurückblicken. Dem THW gehört seit 40 Jahren Stefan Kleimann an. Seit 20 Jahren sind Johannes Bramkamp, Gerd Brinkmann, Linus Bußmann, Patrick Cauvet, Philipp Hunger, Maik Müthing, Jan Scheipers und Marcel Waltersmann aktiv. Und seit zehn Jahren sind Marco Lange, Oliver Temme, Jan van der Kolk sowie Hendrik und Simon Wisotzki mit dabei.