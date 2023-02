34 Nummern sorgen für närrische Stimmung

Havixbeck

Das Organisationskomitee Havixbecker Kinderkarneval hat für ihren 53. Karnevalsumzug, der am 19. Februar (Sonntag) nach nunmehr dreijähriger Pause stattfindet, die Zugnummern zusammengestellt. Der Lindwurm der Freude startet um 14.11 Uhr im Flothfeld und schlängelt sich von dort aus über den bekannten Weg über die Stapeler Straße in die Fußgängerzone und von dort in den Beekenkamp.