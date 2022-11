3,9 Millionen Euro für den Ausbau

Havixbeck

Bei seinem Besuch in Coesfeld am Freitag hatte Regierungsvizepräsident Dr. Ansgar Scheipers gleich zwei gute Nachrichten im Gepäck: zwei Förderbescheide in Höhe von insgesamt über fünf Millionen Euro für den Ausbau der Kreisstraße 22 östlich von Havixbeck (Schonebeck) und der K 7 in Olfen.