40 Jahre im Dienst der Gemeinde

Sie bezeichnet sich selbst scherzhaft als „Auslaufmodell“, weil sie noch in Havixbeck geboren und aufgewachsen ist und dann weiter hier gelebt hat, während sie 40 Jahre in der hiesigen Gemeindeverwaltung tätig war, wohingegen heute viele ihrer Kolleginnen und Kollegen aus anderen Orten einpendeln. Fachbereichsleiterin Monika Böse hat mit den Themen Bürgerservice, Bildung und Planung zuletzt ein sehr weites Feld beackert. Nun geht sie bald in den Ruhestand. Im Interview berichtet die Mutter von vier Kindern, was sich in der Verwaltung in den vier Jahrzehnten verändert hat, warum sie den Job jungen Menschen empfiehlt und was sie nun vorhat.