4767 Havixbecker arbeiten auswärts

Der überwiegende Teil der in Havixbeck wohnenden Erwerbstätigen hat seinen Arbeitsplatz in anderen Städten und Gemeinden. Bevorzugt werden Kommunen in der Nachbarschaft angesteuert. Als Landesamt für Statistik gibt IT.NRW für die Gemeinde Havixbeck im Jahr 2021 eine Auspendelquote von 74,5 Prozent (2020: 73,6 Prozent) an. 4767 (4662) Havixbeckerinnen und Havixbecker haben somit ihren Arbeitsort außerhalb ihres Wohnorts.

2283 Personen kommen zur Arbeit nach Havixbeck

Auf der anderen Seite haben 2283 (2190) Personen von außerhalb ihre Arbeitsstätte in Havixbeck, was einer Einpendelquote von 58,4 (56,8) Prozent entspricht. Innerhalb von Havixbeck sind 1629 (1668) Menschen beschäftigt, die somit innerörtlich pendeln.

Für Havixbeck nennen die Statistiker als Eckzahlen für das Jahr 2021 eine Bevölkerung von 11 938 und eine Tagesbevölkerung von 9454 Menschen. Daraus ergibt sich ein Pendlersaldo von 2484 Personen.

Mehrzahl steuert Münster an

Der von IT.NRW jetzt vorgelegten Pendlerstatistik ist weiter zu entnehmen, dass mit 2719 Erwerbstätigen die klare Mehrheit der Pendler ihren Arbeitsplatz in Münster hat. Mit Abstand folgen Nottuln (219), Coesfeld (213), Billerbeck (144), Senden (116) und Altenberge (106) auf den nächsten Positionen. Bei den Einpendlern nach Havixbeck liegt Münster mit 679 Erwerbstätigen vorne, es folgen Nottuln (411), Billerbeck (235), Dülmen (126), Coesfeld (120) und Senden (116).