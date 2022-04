50 Cent mehr als bei den Nachbarn

Preiserhöhung in der AFG-Mensa

Havixbeck

Auch Kleinvieh macht eben Mist. Im Haupt- und Finanzausschuss hat man sich nun entschieden, die schon im Sozialausschuss beschlossene Erhöhung der Preise in der AFG-Mensa durchzuziehen. Das beinhaltet auch, dass man für Lehrkräfte und Verwaltungsmitarbeiter nicht den gleichen Preis nimmt wie am Standort in Billerbeck, sondern 50 Cent mehr.

Von Henning Tillmann