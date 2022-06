500 Gäste erlebten vielfältige Veranstaltungen

Das Center for Literature (CfL) auf Burg Hülshoff blickt auf ein erfolgreiches Droste-Festival zurück. Erstmals seit 2019 fand die Veranstaltung wieder vor Publikum auf dem Gelände von Haus Rüschhaus statt und war mit gut 500 Gästen an vier Tagen gut besucht.

Unter dem Motto „Stadt/Land im Fluss“ widmeten sich Kunstschaffende, Regionalentwickler, Städteplaner, Vereine und Initiativen dem Verhältnis von Stadt und Land. Das Publikum erlebte ein abwechslungsreiches Programm mit Lesungen, Konzerten, Performances, Filmen, Diskussionen und mehr, berichtet das CfL in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unserem Publikum die Literatur feiern konnten. Es waren vier Tage voller Begegnungen und kreativem Austausch, mit vielen inspirierenden Ideen zu Land und Stadt und dem Dazwischen“, sagt die Kuratorin des Festivals Anneke Lubkowitz. „Mit Haus Rüschhaus hatten wir den perfekten Ort, da Annette von Droste-Hülshoff hier über das Landleben in Westfalen schrieb und gleichzeitig nicht zu weit weg von Münster lebte.“

Unterwegs gab es Lesungen und Performances

Höhepunkte waren die Keynote Lectures der Publizistin Uta Ruge und der kanadischen Schriftstellerin Jessica J. Lee, die sich zur Eröffnung des Festivals mit Fragen von Zugehörigkeit und Sichtbarkeit in ländlichen Räumen befassten, sowie in Kooperation mit dem BurgJazz-Festival Lüdinghausen die musikalisch-literarische Wanderung, heißt es in der Pressemitteilung. Von der Burg Hülshoff ging es dabei über den Lyrikweg nach Haus Rüschhaus und weiter zur Burg Vischering. Auf dem Weg konnten die Wandernden verschiedene Lesungen und Performances erleben wie ein exklusives Konzert der weltbekannten Jazzmusiker Yumi Ito und Szymon Mika auf der Bühne am Haus Rüschhaus.

Auf dem Gelände von Haus Rüschhaus fanden zahlreiche weitere Performances und Lesungen statt. Neben der Kunst gab es aber auch andere Themen und Formate: So diskutierten mit Prof. Dr. Ulrich Harteisen, André Kückmann, dem Vorsitzenden des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Havixbeck, und Heidrun Wuttke Experten über digitale Landwirtschaft und Apps, die Dorfgemeinschaften am Leben halten. Auch gaben die Entomologen Pa­trick Urban und Karolina Rupik Einblicke in die faszinierende und bedrohte Welt der Insekten.