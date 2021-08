5158 Euro für die Hochwasserhilfe

Durch die gemeinsame Autowaschaktion von Malteser Hilfsdienst Havixbeck, dem Technischen Hilfswerk Ortsverband Havixbeck und der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck konnte eine hohe Spendensumme erzielt werden. Insgesamt beträgt sie, so die Organisatoren, stolze 5158 Euro.

Eine Privatperson gab 1000 Euro, eine weitere 480 Euro. Die Spende geht an vom Hochwasser betroffene Einsatzkräfte aus Ahrweiler. „Das Geld wird auf Spendenkonten überwiesen und den von der Flut betroffenen Einsatzkräften helfen“, erklärte Hauptbrandmeister Ingo Spindelndreier, Sprecher der Feuerwehr, im Namen der drei Hilfsorganisationen und ergänzte: „Die Initiatoren sagen ein von Herzen kommendes Dankeschön an alle Helfer, Unterstützer – und natürlich an alle Spender!“