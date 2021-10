Abstimmung läuft bis 7. November

Endspurt bei den Wahlen zum Kirchenvorstand in der Pfarrei St. Dionysius und St. Georg. Noch kann man seine Stimme abgeben. Doch bald steht das Ergebnis fest – und auch in Sachen Pfarreirat tut sich was.

Die Pfarrkirche St. Dionysius in Havixbeck: In der katholischen Pfarrgemeinde wird nun ein neuer Kirchenvorstand per Briefwahl bestimmt. Der bisherige Pfarrgemeinderat weicht zudem einem Koordinierungsteam, das am 6. November gewählt werden soll.

Große Stapel an Briefwahlunterlagen haben sich zuletzt im Besprechungsraum des Pfarrhauses in Havixbeck aufgetürmt. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Wahl eines kirchlichen Gremiums ansteht. In diesem Fall sind es die Unterlagen für die Wahl zum Kirchenvorstand.

Unzählige fleißige Hände haben sie zuletzt in die Haushalte getragen. Bis zum 7. November haben nun alle Gemeindemitglieder ab 18 Jahren, die mindestens ein Jahr in der Gemeinde leben, die Gelegenheit, per Brief zu wählen. Sollte jemand dennoch aus Versehen keine Unterlagen bekommen haben, bittet die Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg um schnelle Rückmeldung im Pfarrbüro.

Schnelle Rückmeldung noch möglich

Der Kirchenvorstand ist das Gremium, das die Pfarrei bei allen rechtsverbindlichen Geschäften nach Außen vertritt. Seine Aufgaben betreffen die Weiterentwicklung und Verwaltung der kirchlichen Einrichtungen zum Wohle der Menschen vor Ort. Zur Wahl stellen sich: Christian Albrecht, Alexander Kösters, Norman Lülf, Bernhild Schmitz-Heuer, Udo Wegmann und Christian Wöstmann.

Neben den neu zu wählenden Kandidaten gehören dem Kirchenvorstand weiterhin folgende Personen an: Pfarrer Marc Heilenkötter, Peter Baumgartner, Martin Lenter, Christian Meyer, Dr. Michael Schäfers, Johann Bernhard Schulze Havixbeck, Clemens Freiherr von Twickel und Mechthild Volpert-Bertling.

Aber nicht nur der Kirchenvorstand wird am Wochenende des 6. und 7. November gewählt. Auch die Wahlen zum Pfarreirat stehen an. Hier ist die Pfarrei im Unterschied zu den Kirchenvorstandswahlen aber einen neuen Weg gegangen.

Aus dem Pfarreirat wird ein Koordinierungsteam

Statt wie bisher ebenfalls per Briefwahl ein neues Gremium zu bestimmen, findet am 6. November (Samstag) eine Pfarrversammlung statt. Diese beginnt um 17 Uhr in der St.-Dionysius-Kirche. Dann sollen fünf aktive Gemeindemitglieder, die sich schon bereiterklärt haben, sich in einem Koordinierungsgremium zu engagieren, durch eine Bestätigungswahl für ihren Dienst legitimiert werden.

Dieses neue Gremium versteht sich als „Netzwerk und Knotenpunkt für alle Aufgaben und Angebote innerhalb der Pfarrei in Havixbeck und Hohenholte“, erklärt die Pfarrgemeinde in einer Pressemitteilung. Im neuen Team wollen sich Annette Beckmann, Lothar Kosbab, Sarah Lülf, Andreas Messing und Prof. Johannes Schnocks engagieren.

Pfarrversammlung besuchen und Team unterstützen

„Schon an dieser Stelle gilt der Dank allen Kandidierenden, die bereit sind, ehrenamtlich in der Pfarrei Verantwortung zu übernehmen. Durch die Beteiligung an der Briefwahl aber auch durch die Teilnahme an der Pfarrversammlung werden die Personen gestärkt, die sich ehrenamtlich für eine bunte Vielfalt in der Pfarrei einsetzen wollen“, schreibt die Pfarrgemeinde. Zur Wahl stünden zwei verschiedene Gremien, die dennoch demselben Zweck dienten: das Leben in der Pfarrei in seiner ganzen Vielfältigkeit zu fördern. Kirche lebe schließlich vom Miteinander.