Adventskalender der Bürgerstiftung

Nur noch bis zum kommenden Samstag (27. November) sind die Adventskalender der Havixbecker Bürgerstiftung erhältlich. Darauf weist der Vorstand hin und empfiehlt die Kalender als Geschenkidee in der Vorweihnachtszeit für Familie, Freunde, Mitarbeiter und Kunden. Zum Stückpreis von 5 Euro können interessierte Bürger die Adventskalender in den Geschäften Bücher Janning und Der Weingarten sowie in den örtlichen Geschäftsstellen der Volksbank Baumberge und der Sparkasse Westmünsterland erworben. Zu gewinnen sind Einkaufsgutscheine der Havixbecker Geschäftswelt im Wert von 50 bis 500 Euro. Bis zu drei Gewinne werden vom 1. bis 24. Dezember täglich ausgelost, die an den Freitagen im Advent auf dem Wochenmarkt von Vertretern der Bürgerstiftung an die glücklichen Gewinner überreicht werden.