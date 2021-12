AFG spurtet ans Ziel

Corona konnte den Advents-Aaseelauf in diesem Jahr nicht stoppen. Und auch Vertretrer der Anne-Frank-Gesamtschule waren wieder mit am Start. Und das ziemlich erfolgreich.

Traditionell nahmen AFGlerinnen und AFGler am AOK-Advents-Aaseelauf vom TriFinish in Münster teil

Nachdem im vergangenen Jahr der beliebte AOK-Advents-Aaseelauf vom TriFinish Münster coronabedingt nicht stattfinden konnte, wurde die 31. Veranstaltung in diesem Jahr unter Auflagen erst kurz vorher von der Stadt Münster genehmigt, da die Inzidenz hier nicht allzu hoch war. Das berichtet die Anne-Frank-Gesamtschule in einer Pressemitteilung. Trotz der strengen Auflagen ließen sich die meisten Läufer nicht davon abhalten, die stimmungsvolle Atmosphäre des mit Feuerschalen weihnachtlich beleuchteten Sees zu genießen und ihr Bestes zu geben.

Dabei war auch wieder ein Oberstufensportkurs (Q1) der AFG sowie Schulsekretärin Sylvia Dreger, die bei dieser Veranstaltung traditionell am 5-km-Start vertreten sind. „Verein und Stadt haben unter diesen besonderen Umständen den Lauf souverän und professionell gemanagt. Wir hatten keine Bedenken, teilzunehmen“, so Sportlehrer Günter Eshold. Dankbar ist der Kurs auch dem Förderverein der Schule, der die Hälfte der Teilnehmergebühren erstattete.

„Professionell gemanagte Veranstaltung“

Angebunden an den Sportlehrplan der Schule geht es bei diesem Lauf nicht um Rekorde, sondern um Gesundheitssport und ein gemeinsames Erlebnis. Das hielt Noah Vehring aus der Stufe 12 jedoch nicht davon ab, in hervorragenden 22 Minuten den 2. Platz in seiner Altersklasse zu erreichen. Nur ein paar Sekunden dahinter kam Franz Krause auf den 4. Platz. „Wir sind sehr glücklich, dass wir in diesen Zeiten ein sportliches Highlight erleben durften“, resümiert Eshold.