Als Havixbeck französisch war

Havixbeck

64 Mädchen und Jungen auf 25 Quadratmeter – das entspricht nicht heutigen Anforderungen an Klassenzimmer. Aber noch 1920 war es Normalität in Havixbeck. Die Schule war damals im Torhaus untergebracht. Diese und andere historische Begebenheiten erfuhr jetzt der Oberstufen-Geschichtskurs der AFG bei einem Besuch im Landesarchiv in Münster. Dort arbeiteten die Schülerinnen und Schüler an Originalquellen.