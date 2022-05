Altes Handwerk stellt sich vor

Havixbeck

Jahre der Planung haben sich ausgezahlt. Mit dem Familientag hat die Kolpingsfamilie Havixbeck die Feierlichkeiten zu ihrem 100-jährigen Bestehen gestartet. Am Donnerstag durften sich die Besucher unter anderem altes Handwerk anschauen und sich auch selbst an den Gewerken versuchen. Am Samstag geht es mit dem offiziellen Festakt weiter.

Von Ina Geske