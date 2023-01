Anfängerschwimmkurse in Gefahr

Immer weniger Kinder im Vorschulalter können schwimmen. Laut einer aktuellen Studie der DLRG sind es 90 Prozent weniger als noch vor der Corona-Pandemie. Das erklärte Volkmar Brockhausen, der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Havixbeck auf der Mitgliederversammlung am Samstag. Durch die Energiekrise werde diese Entwicklung jetzt noch verstärkt.

Volkmar Brockhausen (l.) ehrte zusammen mit Jan Behr (r.) Finn Noel Forster, Dominik Drewer, Sigrid Streier, Stefan Niermann und Ina Geske (v.l.) für ihre langjährige Mitgliedschaft in der DLRG-Ortsgruppe.

Denn die Ortsgruppe hatte sich im Herbst dazu entschieden, im Winter keine Schwimmkurse für Vorschulkinder anzubieten. „Die derzeit niedrigen Wassertemperaturen führen dazu, dass bei den jüngeren Kindern kein Trainingseffekt erzielt werden kann“, stellte Brockhausen fest. Der Seniorenbeauftragte Manfred Wasserka bestätigte, dass die niedrigen Wassertemperaturen auch den älteren Schwimmern Probleme bereiteten.

Ansonsten habe sich das Vereinsleben in der Ortsgruppe nach der Pandemie wieder normalisiert, heißt es in der Pressemitteilung. Im Frühjahr fand das Ausbildungswochenende statt, bei dem die aktiven Mitglieder ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse für die kommende Wachsaison auffrischten. Die Aktiven leisteten anschließend im Sommer ehrenamtlich 677 Stunden bei Wachstunden und der Spiel- und Spaß-Aktion im Freibad. Zusätzlich waren fünf Rettungsschwimmer an den Küstenstränden von Grömitz und Kalifornien im Wachdienst tätig. Der Leiter für den Bereich Einsatz, Holger Geske, stellte erleichtert fest, dass es zu nur 29 leichten Erste-Hilfe-Leistungen kam.

DLRG-Ortsgruppe informiert Kita-Kinder über Gefahren im Wasser

Neben den schwimmerischen Tätigkeiten war die DLRG-Ortsgruppe, die derzeit 358 Mitglieder hat, auch im Gemeindeleben wieder sehr aktiv. So wurden im Rahmen der jährlichen Aktion „DLRG im Kindergarten“ die Kindertagesstätten in Havixbeck besucht und die Kinder über die Gefahren im und am Wasser aufgeklärt. Weiter konnte der Ausbau und die Einrichtung des zu klein gewordenen Materiallagers zum größten Teil abgeschlossen werden.

Zudem begrüßte die Ortsgruppe die neuen Gemeindemitglieder auf dem Neubürgerempfang und war mit dem traditionellen Klosterstübchen auf dem Havixbecker Nikolausmarkt vertreten. „All diese Aktionen sind nur möglich mit der Unterstützung aller Mitglieder, Aktiven und diversen externen Unterstützern. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken“, betonte Volkmar Brockhausen. Es sei auch schön, dass man sich darauf habe verlassen können, dass alle nach der Pandemie wiederkommen.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Auf der Versammlung hatten Volkmar Brockhausen, sein Stellvertreter Jan Behr und der Bezirksvorsitzende Michael Görshop die erfreuliche Pflicht, einige Mitglieder für ihre Treue zu ehren: Ulrike Zeiler, Jana Krämer, Anneliese Bußmann, Mona-Kristin Lechtermann, Finn Noel Forster, Brigitte Grawe, Heinz Wientges, Sigrid Streier, Fabian Topp, Marieke Topp, Anna Badengoth und Kilian Brüggemann wurden für ihre zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Bei Dominik Drewer, Ina Geske, Jonas Kemmann, Marie Kemmann sowie Stefan Niermann bedankten sich die Vorsitzenden für 25 Jahre Treue zur Ortsgruppe.