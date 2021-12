Anmelden zum Piks

Ab 9 Uhr am Mittwoch (8. Dezember) haben Interessierte die Möglichkeit, einen Termin in der Impfstelle zu buchen, die Billerbeck und Havixbeck am Wochenende (11. bis 13. Dezember) gemeinsam im Don-Bosco-Schulgebäude einrichten – in Kooperation mit den DRK-Ortsverbänden, Medizinern, Apothekern und weiterem medizinischen Fachpersonal. „2760 Termine haben wir im Angebot“, gibt Hubertus Messing von der Stadtverwaltung Billerbeck Auskunft. 550 Dosen mit Biontech liegen bereit und werden ausschließlich an Personen unter 30 Jahre verimpft, die Älteren bekommen Moderna. Davon sind 2250 Dosen eingetroffen. „Wir bauen vier Impfstraßen auf“, hat Messing nachgerechnet, dass alle drei Minuten ein Piks erfolgen kann – wenn alle Termine genutzt werden.

Die Öffnungszeiten des Impfzen­trums sind Freitag von 13 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 21 Uhr. Termine sind buchbar über www.impfstellen-drk-coesfeld.de. Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen sind möglich. Mitgebracht werden müssen Impfpass, Personalausweis und die schriftliche Bestätigung des Impftermins, die nach erfolgreicher Buchung per Mail zugeschickt wird.