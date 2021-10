Anregungen zum Umzug gesammelt

Die Mitglieder des Vereins „Marketing Havixbeck“ sind mit der Arbeit ihres Vorstands zufrieden. Sie bestätigten am Mittwochabend im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule während der Jahreshauptversammlung bei den Teilneuwahlen sowohl den 2. Vorsitzenden Andreas Moersheim als auch Beisitzerin Annette Sulmann, Beisitzer Antonius Füsting und Kassierer Udo Schollbrock in ihren Ämtern. Und dem Vorstand gaben die rund 40 Anwesenden an diesem Abend einige Anregungen zur Idee eines Umzugs in die Dorfmitte mit auf den Weg.

