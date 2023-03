Anspruchsvolles und unterhaltsames Programm

Ein unterhaltsames und anspruchsvolles Frühlingskonzert wird das Blasorchester Havixbeck am 7. Mai im Konzerttheater Coesfeld zeigen. Dieses steht ganz unter dem Motto „Follow the winds“.

Mit großen Schritten nähert sich das Blasorchester Havixbeck seinem Frühlingskonzert „Follow the winds“ im Konzerttheater Coesfeld am 7. Mai. Dirigent Dirk Annema lobte am vergangenen Wochenende bei den jährlichen Probentagen im Musikbildungszentrum Südwestfalen das Engagement aller Dozentinnen und Dozenten und Musizierenden. Er blicke der weiteren Probenarbeit am zugleich anspruchsvollen und unterhaltsamen Konzertprogramm gelassen entgegen, heißt es in einer Mitteilung des Blasorchesters. Besonders freuen sich Dirigent und Orchester, dass Solotubist Daniel Ridder das Konzert mitgestalten und das Stück „Tuba total“ in Anwesenheit des Komponisten Alexander Reuber uraufführen wird.

60 Konzerte

Bereits am 27. Januar haben die Mitglieder des Havixbecker Blasorchesters auf ihrer jährlichen Mitgliederversammlung auf ein erfülltes Jahr 2022 zurückgeblickt. Bei zahlreichen Konzerten hatten die rund 60 Musikerinnen und Musiker ihr Können und ihre Spielfreude gezeigt und ihr Publikum mit ihrem breiten Repertoire von klassischer Blasorchesterliteratur über Unterhaltungsmusik bis zu moderner Programmmusik begeistert.

Frühjahrskonzert des Orchesters

Nach zwei Jahren konnte 2022 wieder das Frühjahrskonzert des Orchesters stattfinden. Es stand unter dem Titel „Aufbruch“, der gleichermaßen die Hoffnung auf ein Ende der coronabedingten Einschränkungen wie auch das Mitgefühl für die Flüchtenden aus der Ukraine ausdrückte. Den zweiten musikalischen Höhepunkt des vergangenen Jahres bildeten die vorweihnachtlichen Kirchenkonzerte in Havixbeck und Münster. Passend zur diesjährigen adventlichen Kunstinstallation in der Überwasserkirche, einem beleuchteten Mond von sieben Metern Durchmesser, stand das Programm der Konzerte unter dem Motto „Wintermond“. Eine große Ehre wurde dem Orchester zuteil, als es im Mai die Verleihung der Ehrung Havixbecks als „Landmusikort 2021“ musikalisch mitgestalten durfte.

Auftritt bei der Grünflächenunterhaltung

Besonders in Erinnerung und im Herzen bleiben wird den Musikerinnen und Musikern ihr Auftritt bei der Grünflächenunterhaltung an der Promenade in Münster, als sie bei John Lennons „Imagine“ Jürgen Kötting am Saxophon begleiteten. Es sollte sein letztes Konzert mit dem Orchester sein – er verstarb im Januar 2023 nach schwerer Krankheit mit nur 42 Jahren.

Nach langjähriger Mitwirkung im Vorstand des Blasorchesters schieden Birgit Wolters (Beisitzerin) und Rudi Seidel (Kassierer) auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. In ihre Ämter wurden Julia Tebben und Tobias Tebben neu gewählt. Die übrigen Mitglieder des Vorstands, vor allem die beiden Vorsitzenden, Barbara Hettlich und Martin Rölver, wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Karten für das Frühlingskonzert am 7. Mai sind über die Internetseite des Konzerttheaters Coesfeld erhältlich.