Applaus für 174 neue Fünfer

Erstmals gemeinsame Einschulung der AFG am Standort Billerbeck

Billerbeck/Havixbeck

Das war gleich im doppelten Sinne eine Premiere: Die neuen Fünfer an der Anne-Frank-Gesamtschule hatten ihren ersten Tag an eben dieser und die Einschulungsfeier beider Standorte wurde erstmals gemeinsam in Billerbeck abgehalten. Die 174 Fünftklässler wurden von ihren künftigen Mitschülern mit einem Spalier begrüßt.

Von Stephanie Sieme