Archiv wandert zur Gemeinde

„Das soziale Leben in Havixbeck war seit Jahrhunderten von der katholischen Kirche dominiert“, erklärte Historiker Eichler. Gesangsverein, Schützenverein, Mütterverein, Blasorchester, Kindergruppen – das alles änderte vielleicht einmal den Namen, es waren aber immer katholische Vereine. Die Arbeiterwohlfahrt dagegen war von Sozialdemokraten gegründet worden und unabhängig von jeder Konfession. Die Entstehung eines „Ablegers“ wurde in Havixbeck zunächst misstrauisch beobachtet und missbilligt.

„ Wir haben das soziale Leben in Havixbeck durch unsere ehrenamtliche Arbeit nachhaltig verändert. “ Bernd Golisch

„Wir haben das soziale Leben in Havixbeck durch unsere ehrenamtliche Arbeit nachhaltig verändert“, so ist sich Bernd Golisch sicher. „Jetzt gehört die AWO in der Gemeinde einfach dazu“. Der jetzige Ehrenvorsitzende des Havixbecker Ortsvereins sammelte die Dokumente und Unterlagen von 1978 bis 1992. Der zum Großteil in Eigenleistung vollbrachte Umbau der ehemaligen Waschgenossenschaft zur AWO-Begegnungsstätte unter seiner Leitung ist in den übergebenen Akten ebenso dokumentiert wie die wiederholten Kämpfe gegen eine Kündigung des Mietverhältnisses durch die Gemeinde Havixbeck: Einmal sollte das AWO-Haus dem Neubau der Gesamtschule weichen und beim zweiten Mal für Asylbewerber umgebaut werden. Eine Presseausschnitt-Sammlung bis in die Gegenwart vervollständigt den Bestand.