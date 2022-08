Asphaltarbeiten ab Montag

Ausbau der Kreisstraße 50 in Havixbeck

Der Ausbau der Kreisstraße 50 zwischen der L 843 und der L 581 in Havixbeck ist bereits weit fortgeschritten. Ab 6 Uhr am Montag (15. August) wird nun der Asphalt aufgebracht, was zu Behinderungen des Verkehrs führt.