Atmosphäre in Vorgärten gezaubert

Am Samstag hatte der in Hohenholte beheimatete Verein „Open Hearts Malawi“ zu einer weihnachtlichen Spendenaktion aufgerufen. Dazu hatte ein kleines Team um Lukas Albers und Aaron Knüppel ein Wohnmobil festlich geschmückt und zu einem rollenden weihnachtlichen Budenzauber ausgebaut. Nach der Anmeldung in sozialen Netzwerken wurden dann quer durch Havixbeck verschiedene Adressen angefahren, um den Familien etwas Weihnachtsmarkt-Atmosphäre in die Vorgärten zu zaubern.

Bei Keksen, Kerzenschein und Livemusik kam dann bei allen Beteiligten trotz Einhaltung aller Corona-Regeln schnell eine fröhliche Adventstimmung auf. Um 24 Uhr endete die Aktion bei Freunden des Handballvereins Havixbeck.

Alle so Bescherten dankten es den Initiatoren mit großzügigen Spenden. Und so wurden über 800 Euro für den guten Zweck gesammelt, wofür sich die Aktiven herzlich bedanken.

Dank für über 800 Euro Spenden

Der Verein „Open Hearts Malawi“ wird das Geld dazu nutzen, bedürftigen Schülern in Malawi einen Schulabschluss zu ermöglichen. Seit nunmehr 15 Jahren unterstützt der Verein bedürftige Jugendliche, insbesondere Waisen, durch Stipendien.

Wie die Vorsitzende des Vereins, Monika Freitag-Knüppel, erklärte, werden so in jedem Jahr 40 Waisen gefördert. „Wir finanzieren die Schul- und Prüfungskosten, die Schulkleidung, Schuhe, Schultaschen, Hefte, Stifte und Bücher. Örtliche Vertreter des Vereins schicken dazu direkt aus Malawi nach jedem Trimester Kopien der Zeugnisse der Schülerinnen und Schüler nach Hohenholte, um gegebenenfalls durch die Finanzierung von Nachhilfe einen Erfolg der Förderung zu gewährleisten. Dafür werden wir die Spenden gut und gezielt einsetzen.“ Weitere Informationen zur Tätigkeit des Vereins stehen auf dessen Homepage bereit.