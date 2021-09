Auf die Jüngeren kommt es an

Landesweit steigen derzeit die Inzidenzen, auch in Havixbeck. Gerade bei den häufig noch ungeimpften Schülern kann das im weiteren Verlauf der Pandemie zu Problemen führen. Die Gemeinde Havixbeck will deshalb jetzt mit einer Plakataktion dafür werben, dass sich auch diese Altersgruppe schützen lässt. Zudem gibt es eine kreisweite Impfchallenge.

Die Schulen im Land haben erst seit rund zwei Wochen wieder geöffnet. Trotzdem befinden sich aktuell schon wieder rund 30 000 Schüler in Quarantäne – allein in Nordrhein-Westfalen. In Havixbeck klingt die Situation auf den ersten Blick noch nicht so dramatisch. Doch auch in der Baumberge-Gemeinde sind über das Wochenende drei Schüler an den beiden Schulen als infiziert gemeldet worden.