Auf die Ohren gibt‘s reichlich

Havixbeck

Darauf dürften nicht nur in Havixbeck die Musikliebhaber lange gewartet haben. Nach zwei Jahren Pause findet an diesem Wochenende wieder das große Musikschulfest statt. Zwischen 300 und 400 Akteure sind allein auf der Bühne beteiligt. Auch, wer sich mal selbst an einem Instrument versuchen will, ist an der richtigen Adresse.

Von Henning Tillmann