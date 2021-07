Auf Fotopirsch im eigenen Garten

In seinem blütenreichen Garten findet Adolf Kerperin reichlich Motive. Bevorzugt macht der Hobbyfotograf Natur- und Landschaftsaufnahmen, die er gerne als Leserschnappschuss in unserer Zeitung präsentiert.

Mit offenen Augen und Ohren ist Adolf Kerperin in der Natur unterwegs. Bei seinen Ausflügen, die er vornehmlich mit dem Fahrrad und oft gemeinsam mit seiner Frau Agnes unternimmt, beobachtet der Havixbecker gerne Pflanzen und Tiere, und er lauscht dem Zwitschern der Vögel, um sie anhand ihrer Laute zu bestimmen. Immer mit dabei hat der Naturliebhaber seine Fotokamera, mit der er reizvolle Motive festhält. Besonders schöne Aufnahmen präsentiert er regelmäßig als „Leserschnappschuss“ in unserer Zeitung.

Zeit und Muse für die Tier- und Pflanzenwelt

Eine Vorliebe für die Natur hat Adolf Kerperin bereits in der Jugend entwickelt. Beruflich zog es ihn allerdings dann in den technischen Bereich, zunächst bei der Bundeswehr und dann 31 Jahre lang bei der Telekom. Seit 2017 genießt er den Ruhestand und hat somit endlich Zeit und Muße, sich vermehrt der Pflanzen- und Tierwelt zu widmen. Davon zeugt ein blütenreicher Garten vor und hinter seinem Haus, in dem sich Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten tummeln.

„Wir haben das gut aufgeteilt, im Haus ist meine Frau zuständig und im Garten ich“, beschreibt Adolf Kerperin schmunzelnd die Arbeitsteilung. Mit einer kleinen Kuhle, die von Bäumen und anderen Gehölzen gesäumt ist, besitzen die Kerperins noch ein weiteres naturnahes Refugium vor den Toren der Gemeinde.

Ein Aurorafalter im Garten von Adolf Kerperin Foto: Adolf Kerperin Die letzte Rosenblüte des Herbstes 2018 Foto: Adolf Kerperin Ein Nutria bei Haus Stapel Foto: Adolf Kerperin Ein Zitronenfalter auf einer Riesenflockenblüte Foto: Adolf Kerperin Das Bleichhäuschen bei Haus Stapel im Winter Foto: Adolf Kerperin Eine Hufeisen-Azurjungfern bei der Paarung Foto: Adolf Kerperin Die selten zu sehende Wiesenschafstelze, in der Bauernschaft Natrup fotografiert. Foto: Adolf Kerperin EinTaubenschwänzchen beim Nektarsaugen am Phlox Foto: Adolf Kerperin Eine Kanadagans brütet bei Haus Stapel. Foto: Adolf Kerperin Eine Garten-Wollbiene im Anflug auf eine Blüte des Roten Leinkrauts Foto: Adolf Kerperin

Zu den Lieblingsplätzen des Havixbeckers gehören die Rieselfelder in Münster. Die Vielfalt der im Europareservat lebenden oder rastenden Vögel beeindruckt ihn. Bei einem der ersten Besuche dort im Jahr 1993 fasste Kerperin den Entschluss, die Vogelwelt besser kennenzulernen. Um den verschiedenen Arten auf die Spur zu kommen, lernte er ihre Stimmen auswendig. „Manche Vögel bekommt man gar nicht erst zu Gesicht, sondern erkennt nur an ihrem Rufen, dass sie in der Nähe sind“, erklärt der Hobby-Ornithologe. Verglichen mit scheuen Säugetieren seien Vogel aber relativ gut zu beobachten.

Seeadler in der freien Natur beobachtet

Neben dem Blaukehlchen, das den Havixbecker bereits seit seiner Jugend fasziniert, gilt sein besonderes Interesse dem Seeadler. Und so machte er sich mit seiner Frau nach der Wende gleich auf den Weg an die Müritz, um einen Seeadler in der freien Natur zu beobachten. „1993 habe ich zum ersten Mal einen Seeadler gesehen, das war ein echtes Highlight“, erinnert sich Kerperin.

Doch den Havixbecker zieht es nicht unbedingt in die Ferne. Spannende Entdeckungen macht er auch vor der Haustür, zum Beispiel an der Münsterischen Aa und in den Wäldern bei Haus Stapel. „Das ist mein Klein-Mecklenburg“, schwärmt er. Dort ist er auch schon mal in den Abendstunden anzutreffen, um in der Dämmerung den Ruf der Waldschnepfe aufzuspüren.

Fotografie in Amerika kennengelernt

Die Fotografie hat Kerperin zu seiner Zeit als Bundeswehrsoldat in den USA für sich entdeckt. Während des einjährigen Aufenthalts in Amerika hat er das Land näher kennengelernt und von seinen Ausflügen Fotos mitgebracht. Zurück in Deutschland, hat er das Hobby dann weiter betrieben.

„Es wird keine Blume fotografiert, auf der nicht ein Insekt zu sehen ist“, scherzt Agnes Kerperin und spielt darauf an, dass ihrem Mann die Details wichtig sind. „95 Prozent meiner Fotos sind Landschafts- oder Tieraufnahmen“, gibt Adolf Kerperin unumwunden zu.

Leserschnappschuss statt Dia-Abend

Gerne zeigt der Hobbyfotograf seine Bilder anderen Menschen. „Früher gab es dafür Dia-Abende“, blickt der Havixbecker zurück. Die Zeiten haben sich aber auch durch den Wandel hin zur digitalen Fotografie geändert. Heute freut sich Adolf Kerperin daher, dann und wann ein Foto in unserer Rubrik „Leserschnappschuss“ mit anderen teilen zu können.