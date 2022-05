Vor dem Schwimmen kalt abduschen, nicht direkt nach dem Essen ins Wasser, nicht bei Unwetter draußen baden: Einige Baderegeln sind wohl den meisten Menschen in Deutschland geläufig. Seit über 20 Jahren veranstaltet die DLRG-Ortsgruppe Havixbeck „DLRG im Kindergarten“, um den Jüngsten genau diese Regeln beizubringen.

Nach zwei Jahren Pandemiepause konnten Tanja Strotmann, Elke Drewer, Lara Drewer und Volkmar Brockhausen am Dienstagnachmittag wieder die ersten Kindergartengruppen zur Schulung im Freibad begrüßen. Vor dem Eintreffen der Kindertageseinrichtung Von-Galen, der Kita Rasselbande und der DRK Kita Naturreich war Elke Drewer etwas nervös und lachte: „Ich glaube, wir werden uns hier gleich die Baderegeln zusammenstottern.“

Erster Termin nach zwei Jahren Corona-Pause

Zunächst wurden aber grundlegende Fakten über die Arbeit der DLRG geklärt. „Wisst ihr, wo man uns findet?“, fragte Tanja Strotmann in die Runde. „Bei der Feuerwehr, oder?“ vermutete ein Mädchen mit Blick auf die rote Kleidung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Das stimme nicht so ganz, grinste Strotmann, die freiwilligen Helfer könne man eher an Badeeinrichtungen und Gewässern antreffen. „Und was machen wir da so?“ Die nächste Antwort der Kinder kam dann schon selbstbewusster: „Aufpassen, dass niemand untergeht!“ Dass durch vorausschauendes Verhalten solche Gefahrensituationen verhindert werden können, hatten die Kinder schnell verstanden. Spielerisch wiederholt wurden die wichtigsten Regeln am Wasser dann mit DLRG-Maskottchen „Nobbi“ und einem gemeinsamen Tanz zum Baderegellied.