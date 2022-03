Aus dem All ins Münsterland

Vor einigen Monaten erreichte die Verwaltung des Stifts Tilbeck ein denkwürdiger Anruf. Studiendirektor Michael Deittert vom Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Münster bat für sich und zwei seiner Schüler um Erlaubnis, ein Flachdach auf dem Gelände betreten zu dürfen. Man wolle sich auf die Suche nach außerirdischen Schmelzkügelchen begeben, die möglicherweise dort gelandet seien.

Aber wie kommt man auf den abwegig erscheinenden Gedanken, ausgerechnet im Stift Tilbeck danach zu suchen? „Meine ehemalige Schülerin Anneke Thiede, mittlerweile Doktorandin an der Universität Münster, machte mich auf dieses Thema aufmerksam“, sagt Michael Deittert, der vor vielen Jahren Zivildienstleistender in den Tilbecker Werkstätten war. „Sie hatte einen wissenschaftlichen Artikel gelesen, in dem über die Funde solcher Mikrometeoriten auf Flachdächern berichtet wurde.“

Wissenschaftlicher Artikel

Nachdem man sich in Tilbeck versichert hatte, dass die Anfrage durchaus ernst gemeint war, erteilte das Stift Tilbeck die entsprechende Erlaubnis. Sofort begaben sich die Abiturienten Elias Boentert und Erik Weiguny zusammen mit ihrem Lehrer bei Nieselregen auf die ausgewählte Dachfläche. Ausgerüstet mit unterschiedlichen Besen, Kehrblechen und Behältnissen beprobten sie mehrere Bereiche und trugen dann ihre Beute ins Schullabor.

„Natürlich hatte unser Vorhaben einen ernsten wissenschaftlichen Hintergrund“, führt Michael Deittert aus. „Die beiden beteiligten Schüler arbeiten seit einem Jahr in meinem MINT-Projektkurs (Q1/Q2) an ihrem Thema. Hier geben wir talentierten und interessierten Jugendlichen die Möglichkeit, für ein Jahr unter unserer Begleitung an einem Forschungsthema ihrer Wahl zu arbeiten und alle Anforderungen einer wissenschaftlichen Herangehensweise und Arbeit zu erleben.“

„ Da kamen wir auf die Idee, das Institut für Planetologie der Universität Münster zu kontaktieren. “ Elias Boentert

Das gesammelte Material, nicht unähnlich dem Inhalt eines feuchten Staubsaugerbeutels, bestand aus vielerlei Komponenten, die sich im Laufe der Jahre auf dem Dach angesammelt hatten. Mit einer Lupe konnte man Pflanzenfasern, Dachpappestückchen, Sandpartikel und anderes feines Material unterscheiden.

Doch wie sollte man in diesem Durcheinander die gesuchten Objekte finden? „Da kamen wir auf die Idee, das Institut für Planetologie der Universität Münster zu kontaktieren“, erläutert Elias Boentert. Der damalige Institutsleiter Professor Kleine, mittlerweile Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen, bot sofort Hilfe an. „Wir trafen uns mehrmals am Institut, um dort unter Anleitung des Planetenforschers und Meteoritenspezialisten Dr. Knut Metzler die Proben in ihre Bestandteile zu zerlegen“, erklärt Erik Weiguny. „Im letzten Schritt haben wir kleinste magnetische Partikel abgetrennt, die dann von Ulla Heitmann, der Institutspräparatorin, in Kunstharz eingebettet und poliert wurden“, ergänzt er.

Schmelztropfen gesucht und gefunden

„Die Freude der Schüler war riesig, als wir am Elek­tronenmikroskop unter Unmengen irdischer Partikel auf ein nur etwa 0,25 mm großes Schmelzkügelchen stießen, das anhand seiner inneren Struktur und chemischen Zusammensetzung eindeutig als Mikrometeorit identifiziert werden konnte“, erläutert Knut Metzler.

Und weiter: „Bei Zusammenstößen zwischen Gesteinskörpern im sogenannten Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter entstehen immer wieder kleine Gesteinsbruchstücke, die ins Innere unseres Sonnensystems katapultiert werden. Diese werden aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit bei Eintritt in die Erdatmosphäre stark erhitzt und es entstehen kleine Schmelztropfen, die nach Abkühlung und Fall auf den Erdboden als Mikrometeorite gefunden werden können.“

„ Insofern war der Fund wirklich eine kleine Sensation für uns alle. “ Dr. Knut Metzler

Eigentlich seien die Suchbedingungen für die Schüler auf dem sandigen Untergrund des Daches denkbar schlecht gewesen. Am leichtesten seien Partikel dagegen auf einer relativ neuen Kunststoffoberfläche zu identifizieren. „Insofern war der Fund wirklich eine kleine Sensation für uns alle“, sagt Metzler.

Mittlerweile haben sich die beiden Nachwuchsforscher aufgrund ihres Regionalsieges bei „Jugend forscht“ mit ihrem Projekt für den Landeswettbewerb qualifiziert. Als Dankeschön für die Sucherlaubnis will das Schülerteam dem Stift Tilbeck ein gerahmtes elektronenmi­kroskopisches Foto des gefundenen Objektes schenken.

„Der Fund des Tilbecker Mikrometeoriten ist eine wunderbare Geschichte mit interessantem Lokalbezug“, freut sich Michael Deittert. „Ich selbst bin in Hohenholte aufgewachsen, Dr. Metzler lebt seit vielen Jahren dort, und einer der beiden Schüler wohnt ebenfalls in Havixbeck. Das musste ja zum Erfolg führen“, schmunzelt er.