Aus Hilflosigkeit werden Taten

Es war eine spontane Idee von Manon und Marlon Weßels. Aber ein breites Bündnis von Unterstützern will helfen, dass in Havixbeck eine tolle Spendenaktion für die Ukraine über die Bühne geht.

Spendenaktion für die Ukraine soll am Samstag Havixbeck zusammenbringen

Am Samstag soll es an der Hauptstraße eine Aktion zur Unterstützung der Ukraine geben. Birgit Lenter (l.) vom Marketingverein und Bürgermeister Jörn Möltgen (r.) finden die Idee von Manon und Marlon Weßels vom Conceptstore klasse.

Die Idee ist sehr spontan entstanden, deshalb aber nicht weniger gut. Und was in nur wenigen Stunden alles organisiert wurde, kann sich sehen lassen. Auf Initiative von Manon und Marlon Weßels vom Conceptstore und mit Unterstützung des Marketingvereins, der Gemeindeverwaltung, der Havixbecker Wirtschaft sowie von Vereinen und Verbänden wird es am Samstag (10 bis 18 Uhr) eine Aktion zur Unterstützung der Ukraine im Ortskern geben.

Für Getränke- und Verpflegungsstände ist dabei auf jeden Fall gesorgt, sagen die Initiatoren, für eine Hüpfburg ebenso, und auch Musik wird an der Hauptstraße zu hören sein. Außerdem gibt es eine Tombola mit vielen Preisen, für die sich die Kaufmannschaft in kürzester Zeit zusammengefunden hat. Das gesammelte Geld soll dann zu 100 Prozent der „Aktion Deutschland hilft – Nothilfe Ukraine“ zugutekommen, verspricht Manon Weßels.

Erlös fließt zu 100 Prozent in die Nothilfe Ukraine

Sie will für die Ankündigung eigentlich gar nicht im Mittelpunkt stehen, ist aber mit ihrem Mann nun mal die treibende Kraft hinter der Idee. Und die, das sagen beide, ist eigentlich aus einem persönlichen Gefühl der Überforderung entstanden. „Wir haben nix zur aktuellen Situation gesagt, uns nicht geäußert, nach außen hin ,normal‘ weitergemacht, mit ,normalen‘ Posts und Bildern. Aber eigentlich waren wir einfach nur völlig überfordert, verunsichert und sprachlos über den Wahnsinn, der da gerade passiert“, haben sie auf Facebook geschrieben.

Auch im persönlichen Gespräch klingt es ganz ähnlich. „Wir haben uns hilflos gefühlt, wollten am Wochenende irgendwohin fahren, wo man unterstützen kann“, sagt Manon Weßels. Bis Marlon dann vorgeschlagen habe, doch selbst etwas auf die Beine zu stellen. „Und dann sind wir ein bisschen in diesen Aktionismus verfallen“, berichtet sie.

In wenigen Stunden habe man rumtelefoniert, wer sich eventuell beteiligen könne, und sei auf breiteste Unterstützung gestoßen: So haben sich unter anderem die Landfrauen bereiterklärt, für Kaffee und Kuchen zu sorgen. Der Marketingverein macht Waffeln. Der Sandsteinhof beteiligt sich mit Würstchen und, und, und.

Riesige Resonanz gefunden

Bis auf die Lose für die Tombola, die extra verkauft werden, sollen die Angebote übrigens kostenlos sein. Es wird lediglich eine Spendendose aufgestellt, in die jeder hineintun kann, was er für richtig hält. „Wir hoffen natürlich, dass das Wetter gut ist und viele Havixbeckerinnen und Havixbecker spontan vorbeikommen“, so Manon Weßels.

Es solle zudem nicht nur um das Spendensammeln gehen, sondern auch um die Vernetzung hilfsbereiter Bürger untereinander, um Raum für Gespräche und Austausch. „Es gibt sicher viele, die mal reden wollen.“ Und im persönlichen Austausch entwickelten sich sicher noch Ideen für Hilfen, die bald gebraucht würden wie beispielsweise Wohnunterkünfte (siehe Kasten).