Aus Hiroshima und Nagasaki offenbar noch nicht gelernt

Auf die Aktualität des Themas könnten die Beteiligten sicher gut verzichten. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat das Anliegen der Aktion „Mayors for Peace“ noch einmal an Bedeutung gewonnen. Der internationale Zusammenschluss setzt sich für die weltweite Abschaffung von Atomwaffen ein. Auch Havixbeck ist Teil des Bündnisses, weshalb am Freitag am Rathaus auf Einladung der Gemeinde und des Friedenskreises wieder die Flagge gehisst wurde.

„Die Welt wird heute durch den Klimawandel und nukleare Waffen bedroht. Durch den Krieg in der Ukraine müssen wir uns damit auseinandersetzen“, sagte Monika Böse, die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters. „Ich bin sicher, dass uns heute hier der Wunsch eint, für uns und unsere Kinder eine lebenswerte Welt zu erhalten.“ Christa Degemann-Lickes vom Friedenskreis ergänzte: „Ich hatte gehofft, die Namen Hiroshima und Nagasaki seien uns allen in die Köpfe eingebrannt.“