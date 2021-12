Ausbau wird 70.000 Euro teurer

Havixbeck

Der zweite Abschnitt des Dachgeschossausbaus an der Musikschule wird wohl um 70.000 Euro als 2018 geplant. Grund sind vorwiegend die gestiegenen Baukosten. Der Haupt- und Finanzausschuss signalisierte am Donnerstag dennoch, das Projekt weiter unterstützen zu wollen, mahnte aber Tempo an.

Henning Tillmann