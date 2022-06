Ausrüstung der Drohnenstaffel findet Platz

Bereits im Dezember stellte die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug in Dienst. Das jetzt gesegnete MTF ersetzt das Vorgängermodell aus dem Jahr 2007.

„Blitzeblank geputzt und optisch wie neu, aber schon im Einsatz gewesen“, beschrieb Pfarrer Marc Heilenkötter treffend das neue Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck am Freitagabend. Neben dem Pfarrer und Bürgermeister Jörn Möltgen hatten sich einige Kameradinnen und Kameraden am Feuerwehrgerätehaus versammelt, um an der Segnung des im Dezember 2021 angeschafften MTF teilzunehmen.

Platz für die Drohnenstaffel

Der neue Ford Transit löst das alte Mannschaftstransportfahrzeug, Baujahr 2007, ab und beinhaltet neben einem ausfahrbaren Tritt zum leichteren Einstieg auch die Ausrüstung für die Drohnenstaffel der Feuerwehr. Das Fahrzeug soll vor allem dafür genutzt werden, zusätzliche Feuerwehrleute als Unterstützung zu Einsätzen zu transportieren.

Nachwuchssorgen müsse man sich momentan glücklicherweise nicht machen, erklärte Lars Martin als stellvertretender Leiter der Feuerwehr. Und gerade weil man in Havixbeck momentan so gut aufgestellt ist, sei ein MTF unverzichtbar. Martin betonte: „Unsere Kameradinnen und Kameraden sind sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr einsatzbereit.“ Für dementsprechend viel Enttäuschung sorgten die Einsparungspläne des Gemeinderates, von denen die Feuerwehr betroffen ist (wir berichteten).

Bürgermeister Jörn Möltgen konnte dies gut nachvollziehen: „Die Feuerwehr liegt mir sehr am Herzen, deshalb habe ich mich bei der Abstimmung auch enthalten.“

Sanierungsmaßnahmen nur verschoben

Der Bürgermeister versicherte weiter, dass die Feuerwehr in ganz Havixbeck sehr geschätzt werde. Die Sanierungsmaßnahmen des Gerätehauses seien keinesfalls vom Tisch, sondern lediglich zurückgestellt. Und dies nicht ohne Grund, so Möltgen: „Wir haben einen Sanierungsstau in Havixbeck, die Kosten gehen momentan überall durch die Decke.“

Das Thema Meinungsverschiedenheiten griff Pfarrer Heilenkötter während der Segnung von Fahrzeug und Feuerwehr auf. „Nehmt einander an“, gab er allen Anwesenden mit auf den Weg und sagte abschließend: „Es geht darum, zwar in der Sache zu streiten, aber trotzdem fair zu bleiben."