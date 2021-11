Austausch soll enger werden

Bestensee und Havixbeck sind nicht nur Partnergemeinden. Auch viele Themen sind in beiden Orten gleich. Deshalb könnte es Sinn ergeben, dass auch der Austausch der Politiker und Verwaltungen untereinander enger wird. So sehen es jedenfalls die Partnerschaftskommission, die sich nun nach langer Coronapause erstmals wieder von Angesicht zu Angesicht trafen. Vor der Tür steht zudem das 30-jährige Jubiläum der Partnerschaft.

Nicht nur der Austausch mit der französischen Partnerstadt Bellegarde ist reaktiviert. Auch der Kontakt zur brandenburgischen Gemeinde Bestensee ist seit dem Wochenende wieder mit Leben gefüllt. Denn da hat sich eine fünfköpfige Abordnung der Havixbecker Partnerschaftskommission auf den Weg nach Bestensee gemacht.

Unter der Leitung des Kommissionsvorsitzenden Calle Meyer waren Iris Veldmann, Dirk Postruschnik, Martina Kerkhey und Monika Böse als Vertreterin von Bürgermeister Jörn Möltgen dabei. Die Abordnung hatte mit den Freunden vor Ort viel zu besprechen. Schließlich lag die letzte persönlichen Begegnung coronabedingt bereits über ein Jahr zurück. „Wir freuen uns, dass auch unsere Freunde in Bestensee die persönlichen Kontakte vermisst und wir mit unserer Einladung nach Havixbeck im nächsten Sommer viel Zustimmung erhalten haben“, so Calle Meyer.

Im kommenden Jahr feiert die Partnerschaft ihr 30-jähriges Bestehen

Besonderer Anlass für das Treffen im nächsten Jahr wird das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft beider Gemeinden sein. Weiterer Gesprächspunkt im Rahmen der Kommissionssitzung war die Frage, wie es gelingen kann, die Partnerschaft auf eine noch breitere Basis zu stellen. „Alle Beteiligten waren sich einig, dass neben den Kontakten durch die Vereine auch die Mitglieder der beiden Gemeinderäte stärker mit eingebunden werden sollten“, so Monika Böse von der Gemeinde. Hierzu sollen zeitnah entsprechende Gespräche der Verwaltung mit der Politik in beiden Gemeinden geführt werden.

Vorfreude auf weitere Begegnungen

Sinn könnte das deshalb ergeben, weil auch in Bestensee als stark wachsendem Ort in der näheren Umgebung von Berlin ein enormer Druck auf Wohnbaugrundstücke herrscht. Im Rahmen einer mehrstündigen Fahrradtour konnte sich die Havixbecker Delegation nun schon einen Überblick über die Bautätigkeit vor Ort machen. „Viele Themen sind in beiden Orten ähnlich und sind ein guter Anknüpfungspunkt für den weiteren Austausch“, so Monika Böse. „Die Vorfreude auf unsere Begegnungen im nächsten Jahr ist schon heute spürbar“, sagte Calle Meyer.