Auto brannte vollständig aus

Am Mittwochabend ist ein Pkw auf der Landesstraße 550 in der Bauerschaft Natrup in Brand geraten. „Die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck erhielt um kurz nach 21 Uhr den Alarm, dass ein Fahrzeug in voller Ausdehnung brenne“, erklärt Feuerwehrsprecher Ingo Spindelndreier in einer Pressemitteilung.

Die ehrenamtlichen Kräfte rückten aus und löschten den Brand mittels Schaum-Wasser-Luftgemisch. Ein Trupp ging dazu unter schwerem Atemschutz vor. Auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen. Die Landesstraße war für die Dauer des Einsatzes rund eine Stunde gesperrt. Personen wurden nicht verletzt, teilt die Feuerwehr abschließend mit.