Auto stößt mit Traktor zusammen

Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Samstag um 15.15 Uhr auf der Landstraße 550 in Havixbeck zum Teil schwer verletzt. Dort kollidierten ein Auto und ein Traktor.

Ein 67-jähriger Münsteraner befuhr mit seinem Traktor die Landstraße 550 aus Richtung Havixbeck kommend in Richtung Senden-Bösensell. Der Traktorfahrer beabsichtigte in Höhe der Bauerschaft Natrup nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Eine nachfolgende 26-jährige Autofahrerin aus Rosendahl erkannte den Blinker des Traktors nicht. Sie wollte den Traktorfahrer in dem Augenblick überholen, als dieser abzubiegen begann.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Traktor nach rechts auf die Seite, berichtet die Polizei Coesfeld. Die Frau kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab und landete links im Grünstreifen. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Menschen verletzt. In dem Auto wurde die Fahrerin schwer und der 30-jährige Beifahrer leicht verletzt. Der Traktorfahrer erlitt schwere Verletzungen. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren drei Rettungswagen, ein Notarztwagen und die Feuerwehr im Einsatz. Auslaufenden Kraftstoff streute die Feuerwehr mit einem ölbindenden Mittel ab. Die Straße bleib für die Zeit der Unfallaufnahme für den Verkehr komplett gesperrt.