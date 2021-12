Autos nicht mehr fahrtüchtig

Einen Unfall mit einer verletzten Person meldet die Kreispolizeibehörde von der Landesstraße 843. Im Einmündungsbereich mit der Landesstraße 550 (Tilbeck Richtung Bösensell) kam es am Montag (13. Dezember) um kurz vor 7 Uhr zum Zusammenstoß zweier Autos. Beide Fahrzeuge waren, so die Polizei auf Nachfrage, anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Verkehr wurde um die Unfallstelle herumgeleitet. Gegen 8 Uhr war der Einsatz beendet. Genaueres, so die Polizei, werde im Laufe des Tages mitgeteilt.