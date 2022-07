Balancieren am Barfußgang

Im Rahmen der Leader-Kleinprojekte-Förderung werden in Havixbeck fünf und in Nottuln acht neue Maßnahmen unterstützt. Gemeinsam erstellen die fünf Leader-Kommunen zudem sechs Wanderbroschüren.

Das Interesse, mit kleinen Veränderungen die Lebensqualität in der Baumberge-Region zu steigern, war erneut groß: 35 Projekte haben Vereine, Verbände, Kleinstunternehmen, private Projektträger sowie die fünf Leader-Kommunen in diesem Jahr für die Kleinprojekte-Förderung eingereicht. 26 Projekte wurden von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG), dem Entscheidungsgremium der Leader-Region, für die Umsetzungsphase ausgewählt und im nächsten Schritt durch die Bezirksregierung bewilligt.

Umsetzung kann direkt beginnen

Die Umsetzung kann ab sofort starten und muss bis Ende November dieses Jahres abgeschlossen sein, erläutert das Leader-Regionalmanagement in einer Pressemitteilung weiter. Für jene geplante Maßnahmen, die nicht für die Kleinprojekte-Förderung ausgewählt wurden, hat sich das Regionalmanagement um andere Fördermöglichkeiten, wie zum Beispiel die Leader-Förderung, bemüht.

Fünf Maßnahmen in Havixbeck

Zu den bewilligten Projekten gehören fünf in Havixbeck und acht in Nottuln: Balancierstangen, eine Kletteranlage und ein Spielparcours sollen in Havixbeck den Barfußgang am Stift Tilbeck erweitern. Zudem möchte Marketing Havixbeck neben dem bereits im Jahr 2020 geförderten E-Bike-Ladeschrank im Ortskern eine Fahrrad-Servicestation errichten, an der Radfahrende selbst kleinere Reparaturen erledigen können.

Der E-Bike-Ladeschrank in der Havixbecker Fußgängerzone soll um eine Fahrrad-Servicestation erweitert werden. Foto: Henning Tillmann

Außerdem werden in Havixbeck die Errichtung einer überdachten Sitzgruppe beim Hühnermobil der Landwirtsfamilie Lülf, die Schaffung von Sitzmöglichkeiten im unmittelbaren Außenbereich des neuen Umkleide- und WC-Gebäudes im Sportzentrum durch den Sportverein Schwarz-Weiß Havixbeck sowie die Anschaffung von Sonnenschirmen für die Terrasse des Cafés „Speicher 3“ in Hohenholte gefördert.

Acht Projekte in Nottuln

In Nottuln sollen mit Hilfe der Kleinprojekte-Förderung der Bauspielplatz auf dem Mitmachhof Wilde-Vögel durch ein Gartenlabor erweitert werden, der Treffpunkt Jugendarbeit einen Wegweiser, ein großes Schild am Haus, neun Fahrradständer sowie zwei Sitzbänke erhalten sowie der Schulhof des Rupert-Neudeck-Gymnasiums nachhaltig umgestaltet werden.

Das Komitee für Städtepartnerschaft der Gemeinde Nottuln, Fachbereich St.-Amand-Montrond, möchte eine Kommunikationsplattform als Ergänzung zum persönlichen Besuch aufbauen und an der Astrid-Lindgren-Schule ist der Bau eines Rollerparkplatzes geplant. Leader-Gelder gibt es außerdem für den Relaunch des Internetauftritts inklusive des Buchungssystems des Sportvereins DJK Grün-Weiß Nottuln und die Neuerstellung der Homepage des Baumberger Tennis-Vereins.

Wanderbroschüren für die Orte

Gemeinsam möchten die fünf Leader-Kommunen darüber hinaus unter Federführung der Gemeinde Nottuln sechs Wanderbroschüren erstellen, je eine mit den Rundwegen der jeweiligen Kommune sowie eine für die Rundwege des Baumberge-Vereins rund um den Longinusturm.