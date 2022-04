Bald auch Tafel in Havixbeck

Havixbeck

Der Bedarf ist auch in Havixbeck gegeben, sagt die Bürgerstiftung. Die Gruppe an Menschen, die auf Lebensmittel von der Tafel angewiesen ist, sei deutlich größer, als man annehmen würde. Bisher fahren diese nach Coesfeld. Doch das soll bald nicht mehr nötig sein. Denn die Bürgerstiftung will zeitnah auch in Havixbeck eine Ausgabestelle an den Start bringen. Mitstreiter werden dafür noch gesucht.

Von Henning Tillmann