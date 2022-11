Baldiges Aus oder ein neues Leben?

Der Vorstand der Bestensee-Kommission ist bei der jüngsten Sitzung komplett zurückgetreten. Möglicherweise droht sogar die Auflösung bis Jahresende, wenn sich nichts ändert. In einem Schreiben an den Bürgermeister und den Rat wird mangelnde Unterstützung für die Arbeit der Gemeindepartnerschaft beklagt – und auf eine klare Reaktion gehofft.

Der Satz kommt fast lapidar daher, hat es aber in sich. „Wir teilen Ihnen hiermit mit, dass die Kommission auf ihrer Mitgliederversammlung am 14.11.2022 die Auflösung der Kommission zum 31.12.2022 beschlossen hat, da kein neuer Vorstand gewählt wurde“, heißt es in einem Schreiben an den Bürgermeister und den Rat der Gemeinde. Abgeschickt hat es SPD-Ratsmitglied Dirk Postruschnik im Namen der Kommission und in Absprache mit den Mitgliedern, die bei der jüngsten Sitzung informiert wurden.