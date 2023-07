Ballenpresse und Traktor brennen komplett aus

Eine schwarze Rauchwolke stieg am frühen Samstagabend über der Bauerschaft Gennerich in Havixbeck auf. Bei Erntearbeiten fing zunächst eine Ballenpresse Feuer. Dann griffen die Flammen auf den Traktor und das Stoppelfeld über.

Hoher Sachschaden entstand bei einem Feuer, das am Samstag bei Feldarbeiten in der Bauerschaft Gennerich ausgebrochen ist. Eine Ballenpresse und ein Traktor gingen in Flammen auf. Auch das Stoppelfeld, auf dem das Gespann im Einsatz war, geriet in Brand.

Die Freiwillige Feuerwehr wurde um 17.57 Uhr mit ihren beiden Löscheinheiten Havixbeck und Hohenholte alarmiert. „Vorgefunden wurde ein sich im Vollbrand befindliches Gespann aus Ballenpresse und Zugmaschine. Der Brand hatte sich bereits auf das angrenzende Stoppelfeld ausgedehnt und breitete sich aus“, schildert Ingo Spindelndreier, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Havixbeck, die Lage.

Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute mit mehreren C-Rohren die brennenden Fahrzeuge. Parallel dazu wurde der Flächenbrand abgelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert.

„Aufgrund des großen Löschwasserbedarfs und der schlechten Wasserversorgung wurden Tanklöschfahrzeuge aus Bösensell und Nottuln zur Unterstützung hinzugezogen. Die örtlichen Landwirte unterstützten die Feuerwehr sehr effektiv, indem sie mit Güllefässern zusätzlich eine große Menge Löschwasser zur Verfügung stellten“, erklärt der Feuerwehr-Pressesprecher weiter. Nach 2,5 Stunden war der Einsatz beendet.

Von den in Flammen stehenden Fahrzeugen breitete sich das Feuer auf dem Stoppelfeld aus. Foto: Feuerwehr

Zur Ursache des Feuers heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei, dass bei den landwirtschaftlichen Arbeiten ein Glutnest in der Ballenpresse entstanden sei. Dieses Feuer habe sich ausgebreitet. Sowohl die Zugmaschine als auch die Ballenpresse seien vollständig ausgebrannt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 330.000 Euro.