Bauherren mit Herzblut

Bezahlbare Wohnungen sind deutschlandweit schwer zu finden. Das gilt auch in Havixbeck. Private Investoren haben dort nun aber ein vorbildliches Objekt mit über 800 Quadratmetern entstehen lassen. Die Qualität des geförderten Wohnraums hat Bürgermeister Jörn Möltgen so begeistert, dass er sich mit Ratsmitgliedern zu einer Besichtigung anmeldete.

„Das erinnert mich an Wohnungsbesichtigung in Hamburg“, ruft ein vorbeifahrender Rennradler beim Anblick der Menschengruppe, die sich am Mittwochabend vor einem Haus im Baugebiet Habichtsbach II versammelt hat. Eine Wohnungsbesichtigung war es gewissermaßen auch – allerdings nicht mit dem Ziel, neue Mieter zu gewinnen. Bürgermeister Jörn Möltgen hatte den Gemeinderat eingeladen, das Gebäude am Plaggenesch zu besichtigen, das – wie er findet – ein vorbildliches Beispiel für geförderten Wohnraum ist.