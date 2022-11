Baumaßnahmen gehen voran

Das hört sich dramatisch an. „Im Moment haben wir den Tiefpunkt erreicht“, sagt Rainer Becker. Allerdings sagt er es lachend. Denn dass in der Musikschule zuletzt richtig viel Dreck und Schrott zusammengekommen sind, bedeutet: Es geht voran bei der Sanierung des Gebäudes. Der zweite Bauabschnitt ist derzeit in vollem Gange.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet