Baumberger Engel im Museumsgarten

Speziell für die Ausstellung „Hortus“ im Garten des Baumberger-Sandstein-Museums in Havixbeck hat der Künstler Bernd Moenikes die Kleinskulptur Baumberger Engel geschaffen. Dieses und weitere Werke sind im zweiten Teil der Ausstellung zu sehen, der am Sonntag (25. Juli) eröffnet wird.

Das Kulturforum Arte eröffnet am Sonntag (25. Juli) um 14.30 Uhr den zweiten Teil der Ausstellung „Hortus“ mit Skulpturen von Bernd Moenikes im Garten des Sandstein-Museums. Der überwiegende Teil der bisher gezeigten Skulpturen wird durch neue Arbeiten ersetzt. Dazu gehören unter anderem die Werke kleiner Vogelmensch, Chor, Schwebende, Windspiel und Schlitzkopf sowie die Edition Baumberger Engel.

Menschliche Figuren

Das zentrale Thema im Werk Moenikes ist die menschliche Figur – oft überlebensgroß – mit ihren Bezügen zur Gefühls- und Umwelt. „Ich möchte Geschichten erzählen. Der Betrachter kann in meinen Skulpturen den Beginn einer Geschichte sehen und sie dann für sich weiterspinnen“, erklärt Bernd Moenikes in einer Pressemitteilung.

Symbiose aus Holz und Bronze

Oft verschmelzen Holz und Bronze als Werkstoff in Symbiose zu einer Skulptur. So auch in der Kleinskulptur „Baumberger Engel“, den der Künstler in kleiner Edition aus Baumberger Sandstein und Bronze für diese Ausstellung geschaffen hat. Der Erlös dieser Auflage kommt der Arbeit des Kulturforums Arte zugute.

Am Eröffnungstag wird die Vorsitzende des Kulturforums Arte, Helga Wienhausen, um 14.30 Uhr in die Ausstellung einführen. Der Künstler ist anwesend und steht zum Gespräch mit den Besuchern bereit. Manfred Wordtmann (Saxofon und Klavier) wird die Ausstellungseröffnung im Café Arte unter anderem mit Latin music, Jazz-Balladen und Musik von Gershwin musikalisch begleiten.

Veranstaltet wird die Ausstellung „Hortus“ vom Kulturforum Arte in Kooperation mit dem Sandstein-Museum. Geöffnet ist die Skulpturenausstellung dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.