Beachtliche 63 188 Kilometer in 21 Tagen

Es sind beachtliche Zahlen, die zusammengekommen sind: Insgesamt 63 188 Kilometer haben die Stadtradler in diesem Jahr auf dem Drahtesel zurückgelegt. Beteiligt haben sich 453 Personen in 18 Teams. Am meisten abgestrampelt hat sich offenbar Ulrich Kraft, denn der legte mit 1140 Kilometern in 21 Tagen die weiteste Strecke als Einzelfahrer zurück.

Bürgermeister Jörn Möltgen sowie Monika Böse, Lisa Witthake und Stefanie Holz von der Gemeindeverwaltung nahmen die Ehrung der fleißigsten Kilometersammler vor: Ulrich Kraft als fleißigster Solist sowie Peter Baumgartner, Gustl Wessels und Eva Wessels als Team mit der höchsten Einzelfahrleistung von je 485 Kilometern.

Die meisten Kilometer insgesamt legte als Gruppe die Anne-Frank-Gesamtschule mit 20 049 Kilometern von 243 Teilnehmern hin. Das Team Hohenholte schaffte mit 71 Fahrern 11 723 Kilometer und wurde damit Zweiter.