Bedarf an Kita-Plätzen noch größer als gedacht

Beim Thema Aufstockung der kommunalen Kita kommen CDU und FDP auf der einen und SPD und Grüne auf der anderen Seite nicht mehr zusammen. Das zeigte die Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss erneut. Wie schon in den Ausschüssen zuvor stimmte die grün-rote Mehrheit dafür, die anderen dagegen. Eine Überraschung gab es bei den Prognosezahlen für die kommenden Jahre.

Fast hätte es am Donnerstagabend aber einen Kompromiss gegeben. Denn die neueste Bedarfsprognose des Kreises, die Fachbereichsleiterin Monika Böse präsentierte, hielt noch einmal eine Überraschung parat. Nach den aktuellen Zahlen aus Coesfeld fehlt der Gemeinde nämlich nicht mehr nur eine Gruppe im kommenden Jahr, sondern es fehlen sogar 1,6. Und das noch unter Beibehaltung der in einem Container untergebrachten Gruppe am Flothfeld-Standort. Die sollte eigentlich im Zuge der Umbauarbeiten mit ins Obergeschoss umziehen.