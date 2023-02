Beeindruckende Erfolge gelandet

Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ für die Region Westmünsterland, der in der Landesmusikakademie in Heek stattfand, haben die 84 Teilnehmenden den Zuhörern – Eltern, Lehrer und interessierte Gäste – ein außerordentliches Konzerterlebnis verschafft. Überaus erfolgreich haben insgesamt 23 Musiker und Musikerinnen aus Havixbeck und Schülerinnen und Schüler der Musikschule Havixbeck teilgenommen.

In der Kategorie Klavier Solo erzielten sowohl Linda Sophie Trzeciak (AG Ib) als auch Franka Reintges (AG V) einen 1. Preis mit der höchstmöglichen Punktzahl von 25 Punkten. Beide Musikerinnen werden von Elizaveta Smirnova an der Musikschule Havixbeck unterrichtet. Franka Reintges wird mit diesem hervorragenden Ergebnis auch beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Münster antreten.

Blockflöte: Bachmann und Kneip fahren zum Landeswettbewerb

Dass auch die Ensemblearbeit an der Musikschule Havixbeck einen hohen Stellenwert hat, beweist die bemerkenswert große Anzahl von Bläserensembles, die sich auf den Wettbewerb vorbereitet haben.

Als Blockflötenduo haben Levke Bertels und Nienke Schulte in der AG Ib in der Kategorie gleiche Holzblasinstrumente teilgenommen und sind mit 23 Punkten und einem 1. Preis belohnt worden.

Ebenfalls als Blockflötenduo präsentierten sich Jan-Luis Bachmann und Julius Kneip. Sie haben mit 24 Punkten einen 1. Preis mit einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb erzielt. Diese vier jungen Musiker werden von der Blockflötistin Lidia Rodrigo Royo unterrichtet.

Höchstnoten für Klarinettenquartett

In der gleichen Kategorie musizierten Sara Mirella Reifenrath und Maria van der Kemp als Saxofonduo in der Altersgruppe II. Für ihren überzeugenden Auftritt wurden sie von den Juroren mit 23 Punkten und einem 1. Preis ausgezeichnet und erhalten somit die Chance, ihr Können beim Landeswettbewerb, der vom 24. bis 28. März in Münster stattfinden wird, erneut unter Beweis zu stellen.

Als Saxofonquartett traten Jule Becker (Sopran-Saxofon), Sina Marie Rickert (Alt-Saxofon), Paul Schulte (Tenor-Saxofon) und Johannes Kösters (Bariton-Saxofon) in der Altersgruppe III vor die Juroren. Ihr Musizieren wurde ebenfalls mit einem 1. Preis mit 23 Punkten und einer Weiterleitung in die nächste Wettbewerbsebene honoriert. Die Saxofonistin Judith Becker ist Lehrerin und Ensembleleiterin dieser sechs Saxofonisten.

Ebenso in der Altersgruppe III als Klarinettenquartett angetreten sind Viktoria Kneip, Catharina Volbers, Jonas Husken und Christine Ludigkeit. Sie beeindruckten die Jury mit ihrem exzellenten Vortrag und erzielten einen 1. Preis mit 25 Punkten. Beim Landeswettbewerb werden sie wieder von sich hören lassen. Das Ensemble wird geleitet und unterrichtet von Taulant Haxhikadrija an der Westfälischen Schule für Musik in Münster.

1. Preis mit 25 Punkten für Kammermusiker

Als Oboentrio in der Altersgruppe V musizierten Maya Rickert (Oboe), Sofie Mersmann (Oboe) und Michel Nolte (Englischhorn) zusammen. Sie erzielten mit 22 Punkten einen sehr guten 1. Preis. Ensembleleiterin ist die Oboistin und stellvertretende Musikschulleiterin Hildegard Laufer.

Ebenfalls in der Altersgruppe V stellten sich Benjamin Thieroff (Oboe), Justus Wellermann (Klarinette) und Vincenz Schierbrock (Fagott) in der Kategorie Kammermusik für gemischte Holzblasinstrumente dem Urteil der Jury. Mit hervorragenden 25 Punkten und einem 1. Preis wurden sie für ihren Vortrag belohnt und auch auf den Weg zum Landeswettbewerb geschickt. Ensembleleiter dieses Trios ist der Fagottist Arndt Winkelmann.

Mehrfache Bundespreisträgerin tritt am Wochenende an

Als einziges Ensemble der Altersgruppe II in der Kategorie Kammermusik für gemischte Blechblasinstrumente musizierten Julius Kneip (Euphonium), Paul Koch (Euphonium), Mats Vennemann (Euphonium) und Leopold Fränzer (Tuba) für die Juroren und Zuhörer. Mit begeistertem Applaus und einem 1. Preis mit 23 Punkten wurde ihr exzellenter Vortrag honoriert. Ensembleleiter dieses Quartetts ist Musikschulleiter Rainer Becker. Auch diese jungen Blechbläser haben mit ihrem Ergebnis die Fahrkarte zum Landeswettbewerb nach Münster gelöst.

Theresia Volbers, mehrfache Bundespreisträgerin Jugend musiziert, wird mit ihrer Blockflöte am kommenden Wochenende mit zwei Ensembles in der Kategorie gleiche Holzblasinstrumente an den Wertungsspielen in der Region Münsterland Ost teilnehmen.