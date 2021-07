„Befürchten eine Abwärtsspirale“

Die Baumberge-Gemeinden Havixbeck und Billerbeck wird es freuen, die Politik in Münster wohl eher nicht. Regierungspräsidentin Dorothee Feller kann nicht ausschließen, dass eine Gesamtschule in Roxel eine Gefährdung für die Anne-Frank-Gesamtschule mit ihren beiden Standorten ist. Die Vorabentscheidung der Bezirksregierung fällt dementsprechend aus.

Bezirksregierung sieht mögliche Gefährdung der AFG durch Gesamtschule in Roxel

Gute Nachrichten für die Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck. Die Bezirksregierung erteilt einer möglichen Gesamtschule am Standort Roxel derzeit eine Absage.

Ist das jetzt das Ende einer jahrelangen Diskussion, das endgültige Aus für eine Gesamtschule in Roxel? Wohl eher nicht. Regierungspräsidentin Dorothee Feller betonte gleich zu Beginn der Pressekonferenz über die Vorabentscheidung zur Errichtung einer Gesamtschule am Standort Roxel, dass das Ergebnis „keine endgültige Entscheidung“ sei. Zum einen habe es bisher keinen formalen Antrag der Stadt Münster gegeben. Zum anderen „treffen wir eine Entscheidung für den Moment“, sagte sie, also auf Basis der derzeit vorhandenen Zahlen und Prognosen.