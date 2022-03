Begegnung und Ideen ermöglichen

Es gibt schon einige vielversprechende Ideen und Termine: Am Samstag aber wollte der neue Kunst- und Kulturverein Hohenholte vor allem von den Bürgerinnen und Bürgern wissen, was sie sich wünschen.

Viele Projekte und Programme rund um den und mit dem neu gegründeten Kunst- und Kulturverein Hohenholte haben die Vereinsvorsitzende Ulla Bleeck und ihre Stellvertreterin Rosalin Wevering vor. „Wir haben das große Glück, schon ein Vereinshaus zu haben“, freute sich Ulla Bleeck über die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführerin des neuen Speichers 3 im Ortskern, Irene Hummel. Viele hätten nachgefragt, was auf dem Grundstück passiert, nachdem der alte Gasthof Annegarn aufgrund einer nicht mehr so guten Bausubstanz habe abgerissen werden müssen.

„Wir möchten in guten Kontakt zu den Menschen kommen, wieder einen Dorfbegegnungspunkt schaffen und die Lücke schließen“, sind sich die drei Frauen, die wie fast alle Gründungsmitglieder Zugereiste sind, einig. Daher waren nicht nur Kunst- und Kulturbegeisterte oder auch Familien und Freunde, sondern auch interessierte Bewohner des Stiftsdorfes zur Gründungsfeier eingeladen. „Unsere Idee für heute ist, dass wir uns einfach mal anhören, was Sie sich so vorstellen“, erklärte Ulla Bleeck in ihrer Ansprache und suchte im Anschluss das persönliche Gespräch mit den Gästen.

„Wollen uns einfach mal anhören, was Sie sich so vorstellen“

So sollen in Zukunft neben diversen Workshops und Fahrten zu Kulturveranstaltungen verschiedene Musikerauftritte wie der von der Swing-Band „Taxi“ oder Stephan Sundrup mit Band, aber auch (kulinarische) Autoren- und Dichterlesungen mit Sandra Lüpkes und Jürgen Kehrer oder Martin Schwarz und Ingo Swoboda geboten werden. „Das sind wirklich Bonbons, die wir da schon ausgewählt haben. Es lohnt sich, jede Veranstaltung zu besuchen“, kündigte Kultur- und Dorfmanagerin Rosalin Wevering an. „Die Künstler tun uns damit einen kleinen Gefallen.“ Auch die Gründungsfeier wurde musikalisch untermalt. Der Havixbecker Saxofonist Manfred Wordtmann und Alexander Morsey am Kontrabass boten feine Jazzmusik.

Manfred Wordtmann (Saxofon) und Alexander Morsey (Kontrabass) sorgten für jazzige Klänge. Foto: Ina Geske

Weiter wird als Pendant zum üblichen Männerstammtisch an jedem Freitagnachmittag eine Damentafel eingeführt. Außerdem gebe es an jedem ersten Mittwoch im Monat eine Dorfsprechstunde. „Wir hoffen, dass viele kommen und dann vielleicht auch sagen: Ja, wir wollen Mensch-ärger-dich-nicht spielen“, lud die Vorsitzende ein vorbeizuschauen. Sie und Rosalin Wevering hoffen auf viele Rückmeldungen, ob das Angebot gefällt. Man wolle herausfinden, was man für die Mitglieder machen könne und das Programm darauf abstimmen.

Die Gäste waren nicht nur zum Feiern eingeladen, sondern auch dazu, dem Verein beizutreten. Da der Kulturverein in der Gründungsphase für zwei Jahre durch das Leader-Programm gefördert wird, gebe es auch für die ersten zwei Jahre keine Mitgliedsbeiträge, machte Wevering, für die das Projekt auch eine Herzensangelegenheit sei, Werbung. So können man in Ruhe schauen, ob der Verein und sein Programm einem liege.