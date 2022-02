Bereit für den Neustart

Einen wesentlichen Beitrag zum Neustart der Kultur in Havixbeck will der Verein „KulturGUT“ mit seinem neuen Jahresprogramm leisten. Neun Veranstaltungen sind geplant.

Mit insgesamt neun Veranstaltungen geht der Verein „KulturGUT Havixbeck“ in diesem Jahr wieder in die Vollen und hofft, dass nach den vergangenen beiden kulturell dürren Jahren alle Vorhaben durchgeführt werden können.

„Schon bei den wenigen Terminen, die im vergangenen Jahr stattfinden konnten, war zu spüren, dass die Lust und die Freude vieler Menschen an lokalen kulturellen Veranstaltungen groß ist und die Angebote gerne angenommen werden“, berichtet Vorstandsmitglied Hubert Bergmoser in einer Pressemitteilung.

Exkurs in den Südwesten Frankreichs

Der März startet mit einem sinnlichen Exkurs in die historische Weinregion im Südwesten Frankreichs. Insiderinformationen zu den Anbaugebieten und Rebsorten inklusive Weinverkostung lassen Vorfreude auf Sommer und Sonne aufkommen. Der Termin wird noch bekannt gegeben.

Am 29. April (Freitag) wird der Film „Senora Pawlowsky“ der Künstlerin Angelika Schlüter in der Restauratoren-Werkstatt Engel-Bangen aufgeführt. Nachgezeichnet wird der Weg einer Frau zwischen den Ideologien und Kriegen des 20. Jahrhunderts.

Weiter geht es im Jubiläumsjahr der Annette von Droste-Hülshoff am 14. Mai (Samstag) mit einer Fahrrad-Wanderung auf den Spuren der Droste. Im Juni wird eine neue Veranstaltung zu „Samstags im Garten“ stattfinden. Der kulturelle und kulinarische Spaziergang durch drei private Gärten wird in diesem Jahr in Hohenholte stattfinden. Der genaue Termin wird noch veröffentlicht.

Zweites Kulturpicknick im Sandstein-Museum

Danach folgt im Juli das Weinfest im Baumberger-Sandstein-Museum. Auch das im Vorjahr neu gestartete Kulturpicknick wird es in diesem Jahr wieder am 28. August (Sonntag) geben. Es findet in Zusammenarbeit mit dem Marketing-Verein, dem Café Arte und dem Sandstein-Museum im Garten des Museums statt.

Am 14. Oktober (Freitag) folgt das Kartoffelfest im Haus Sudhues, das sich immer größerer Beliebtheit erfreue. Im November ist eine große Veranstaltung mit literarischem und politischem Kabarett inklusive Livemusik im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule geplant. Und schließlich folgt am Wochenende 19./20. November das Parkpflegeseminar auf Haus Stapel, das bereits für den Februar angekündigt war und verschoben werden musste.

Jour fixe für aktuelle Kulturthemen

Zusätzlich zu diesem Programm wird es mindestens dreimal einen öffentlichen Jour fixe im Café Arte des Sandstein-Museums geben, in dem aktuelle kulturelle Themen angesprochen und diskutiert werden, die Havixbeck bewegen.

Der neue KulturGUT-Vorstand, der Ende des vergangenen Jahres gewählt worden ist, freut sich schon sehr darauf, mit diesem umfangreichen Veranstaltungsprogramm einen wichtigen Beitrag zum Neustart der Kultur in Havixbeck leisten zu können, betont der Verein abschließend.