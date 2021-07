Besonderheiten der Gemeinde entdecken

Wer in Havixbeck auf eine Entdeckungsreise gehen, Verstecke suchen und finden möchte, der kann bei der digitalen Schnitzeljagd des Christlichen Landvolks (CLV) so einiges über die Gemeinde erfahren. Dabei stehe ein schöner Ausflug mit dem Fahrrad oder zu Fuß, genauso wie der Spaß, etwas zu entdecken, im Vordergrund, teilt das CLV mit. Los geht es am Sonntag (25. Juli), Ende der Aktion ist am am 25. August (Mittwoch).

OR-Codes weisen den Weg

An verschiedenen Stellen in und um Havixbeck sind QR-Codes angebracht. In kurzen Texten sind die Besonderheiten der ausgesuchten Orte zusammengefasst sowie die weiteren Aufgaben und Rätsel versteckt. Die erste Station ist die Pestkapelle auf dem Kirchplatz von St. Dionysius. Dort ist der erste QR-Code angebracht.

Die gesamte Tour ist circa 24 Kilometer lang. Bei richtig herausgefundener Lösung warte eine kleine Aufmerksamkeit auf die Teilnehmer, gibt das Christliche Landvolk einen Anreiz zum Mitmachen. Um bei der Schnitzeljagd mitzumachen, wird ein Smartphone benötigt, welches QR-Codes scannen und lesen kann. Die meisten iPhones können dies über ihre Kamerafunktion. Viele Android-Geräte haben einen Barcodescanner vorinstalliert. Falls nicht, gibt es einfache und kostenlose Apps, die sich installieren und später gegebenenfalls wieder löschen lassen.

Lösungssatz mit sieben Wörtern

Nach dem Einscannen sollte ein Link zu einer Website erscheinen oder die Seite öffnet sich automatisch. Dort stehen im ersten Teil Informationen zu dem Ort und im zweiten Teil ein Rätsel, welches zur nächsten Station führen wird. Sollte das Rätsel zu schwierig sein, sind am Ende der Seite Koordinaten zu finden, welche bei einem Kartendienst eingegeben werden können. Diese führen dann zur nächsten Station.

Pro Station ist ein Wort im Text kursiv und rot dargestellt. Dieses Wort gehört zum Lösungssatz, welcher aus sieben Wörtern besteht. Der richtig zusammengesetzte Satz soll an die E-Mail-Adresse, die an der letzten Position bekannt gegeben wird, geschickt werden. Dabei sind die Namen, das Alter und die Anschrift der Teilnehmer mit anzugeben.

„Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, wir laden alle recht herzlich dazu ein und wünschen ganz viel Spaß und Freude dabei“, freut sich das Christliche Landvolk Havixbeck auf viele Teilnehmer bei der Schnitzeljagd.