Besser als befürchtet, aber nicht rosig

Havixbeck

Was genau ist noch drin in der Kasse? Diese Frage dürfte schon seit Wochen nicht nur die politischen Gremien beschäftigt haben. Auch in der Verwaltung bis hin zu deren Chef bereitete das Thema zuletzt einiges an Kopfzerbrechen und sogar schlaflose Nächte. Die Lage ist aber besser als befürchtet.

Henning Tillmann