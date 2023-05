Beste Bedingungen für „Gartenträume“

Bei strahlendem Sonnenschein zog es bereits zur Eröffnung am Samstagmorgen zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu den „Gartenträumen“ auf Burg Hülshoff. An erster Stelle „einfach den Tag genießen“, wie es eine Dame passend für viele formulierte. Schließlich bot die Gartenmesse an diesem Pfingstwochenende wieder in der Wohlfühlatmosphäre rund um die Wasserburg, inmitten des Parks, auf Wiesen und zwischen hohen Bäumen, um den Teich und im Burginnenhof zahlreiche Trends, Ideen und Entdeckungen.

Über 100 Ausstellende boten Gartenliebhabern und Naturfreunden Pflanzen und Blumenzwiebeln, ausgefallene Gestaltungsideen und Dekorationen, Outdoor-Technik und Outdoor-Möbel, fachliche Beratung, nützliche Werkzeuge und vieles mehr. Dabei stand klimaschonendes Gärtnern auf großen und kleinen Flächen im Mittelpunkt: Welche Pflanzen trotzen sowohl großer Trockenheit als auch heftigen Unwettern? Wo fühlen sich Bienen, Insekten und Nützlinge wirklich wohl? Dazu gaben die Experten der grünen Branche den Interessenten allerhand Tipps fürs ökologische Gärtnern mit.

Ökologisches Gärtnern im Mittelpunkt

Auch Raritäten aus der Pflanzenwelt fehlten nicht. So waren seltene Duftrosen ebenso zu finden wie Hunderte Sorten Herzblattlilien, Spaliergehölze, Blütensträucher, Palmen, Obstgehölze, Stauden und ausgefallene Sukkulenten. Da wurden viele Messebesucher für ihr grünes Zuhause fündig und hatten am Ende des Aufenthaltes an Pflanzen gut zu tragen.

Neue Ideen für den eigenen Garten, die Terrasse und den Balkon waren unter anderem in Form von Outdoor-Möbeln, handgemachten Betonskulpturen und dekorativen Metallelementen verschiedener Kunstschaffender zu entdecken. Und in mehreren Workshops konnten die Besucherinnen und Besucher selber kreativ werden. Auch Gartentechnik sowie Outdoor-Küchen und Outdoor-Kamine fehlten nicht. Und besondere Leckereien, wie zum Beispiel Granatapfelcreme, gab es zum Probieren und Kaufen.

Ganz besondere Profitipps gab Gärtnermeister und „TV-Pflanzenarzt“ René Wadas. Am Messewochenende zeigte er in verschiedenen Workshops, wie ein Garten ganz ohne Chemie gesund gehalten werden kann, welche tierischen Helfer im Garten dafür sorgen, dass Pflanzen gut gedeihen, oder aber wie Dünger ganz einfach selbst gemacht werden kann. In einer Sprechstunde half Wadas direkt vor Ort allen Workshopteilnehmern, die kranke Pflanzen, deren Blätter oder auch Fotos zur Messe mitgebracht hatten.

Auf dem Messegelände beeindruckten zudem zehn floristische Installationen mit frischen Blumen und Pflanzen. Thematisch passend zu Zitaten bekannter Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Martin Luther King („Let's build bridges, not walls“), waren die blumigen Kunstwerke inszeniert worden. Das von King auf der Brücke zur Burg. Die jüngsten Besucherinnen und Besucher lockte zudem eine Schatzsuche. Natürlich war auch für das leibliche Wohl auf den Genusswiesen und im Innenhof der Burg bestens gesorgt. Dort wurden die Zuhörenden außerdem mit Livemusik unterhalten.